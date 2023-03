Tour des Flandres - UAE Emirates avec Tadej Pogacar et Tim Wellens sur le Ronde

Troisième de l'E3 Harelbeke derrière Wout van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel, Pogacar sera accompagné de Wellens, du Néerlandais Sjoerd Bax, l'Italien Matteo Trentin, le Danois Mikkel Bjerg, le Norvégien Vegard Stake Laengen et le Portugais Rui Oliveira. En 2022, 'Pogi' avait pris la 4e place à Audenarde pour sa première participation au Tour des Flandres. "Je n'oublierai jamais ma première expérience en Flandre l'année dernière. L'énergie des fans et la passion pour le cyclisme en Belgique est quelque chose de spécial. Je sens que je suis prêt et l'équipe aussi, nous allons donc jouer notre chance sur le Ronde", a déclaré Pogacar dans le communiqué de son équipe. (Belga)