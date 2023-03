Un enseignant mortellement poignardé par un enfant de 13 ans au Brésil

L'enseignant a été grièvement blessé lors de l'agression et est décédé à l'hôpital d'un arrêt cardiaque, selon le site d'information G1. Le gouvernement de l'État a décrété trois jours de deuil. Un professeur d'éducation physique a réussi à maîtriser l'agresseur, selon le secrétaire d'État à la Sécurité publique, Guilherme Derrite. "Sans son acte héroïque, la tragédie aurait certainement été bien plus grave", a-t-il ajouté. Le suspect, âgé de 13 ans, a été interpellé par la police, arrivée sur les lieux quelques minutes plus tard. Le mobile de l'auteur de l'attaque n'est pas encore connu. (Belga)