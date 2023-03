A Travers la Flandre - Jasper Philipsen et Christophe Laporte favoris de la répétition du Ronde

Soutenu par Tiesj Benoot et Olav Kooij, Christophe Laporte (Jumbo-Visma) est l'un des grands favoris tout comme Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), vainqueur de la Bruges-La Panne. Soudal-Quick Step compte lui sur Julian Alaphilippe, Davide Ballerini et Tim Merlier. Les sprinters Arnaud De Lie et Caleb Ewan sont de retour chez Lotto-Dstny. Tom Pidcock, Ben Turner, Magnus Sheffield et Filippo Ganna forment le solide bloc d'INEOS Grenadiers. Greg Van Avermaet et Oliver Naesen (AG2R-Citroën), Mads Pedersen et Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Tim Wellens et Matteo Trentin (UAE), Alberto Bettiol (EF Education-Easypost), Michael Matthews (Jayco Alula), Fernando Gaviria (Movistar), John Degenkolb (DSM), Alexander Kristoff (UNO-X), Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech) et Stefan Kung et Valentin Madouas (Groupama-FDJ) seront aussi de la partie. Un nouveau vainqueur devrait figurer au palmarès en l'absence de van Aert (2019, 2022) Yves Lampaert (2017, 2018), Dylan van Baarle (2021) et Jelle Wallays (2015). Partis de la place de la gare à Roulers, les coureurs effectueront une boucle pour passer devant la tombe de Jean-Pierre Monseré, l'ancien champion du monde décédé le 15 mars 1971. Après les zones pavées de la Varentstraat, le peloton enchaînera avec le Volkegemberg, le Hotond, le Knokteberg et le Kortekeer. Les pavés de la Maria Borrestraat mèneront vers le Berg Ten Houte, suivi du Kanarieberg et du Hotond. Avec le Ladeuze et le Nokereberg à deux reprises, et pour la dernière fois à dix bornes de l'arrivée, juste avant une dernière zone pavée sur la Herlegemstraat à Kruisem, à 6 km de l'arrivée. (Belga)