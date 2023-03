Assises Hainaut - Alain Goffin condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre et menaces

(Belga) La cour d'assises du Hainaut a condamné, mercredi, Alain Goffin (76 ans) à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse, commis à Ham-sur-Heure-Nalinnes le 27 avril 2019, et les menaces de mort proférées envers celles-ci, un an plus tôt.