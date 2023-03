Assises Hainaut - Alain Goffin reconnu coupable de meurtre et de menaces envers son épouse vulnérable

(Belga) Le jury de la cour d'assises du Hainaut a prononcé, mercredi, la culpabilité d'Alain Goffin pour le meurtre de son épouse, commis à Ham-sur-Heure-Nalinnes le 27 avril 2019, et de menaces envers celles-ci, un an plus tôt. La victime était en état de vulnérabilité, en raison de plusieurs pathologies.