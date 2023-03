Championnats du monde juniors de gymnastique - Giel Vandeberg 77e et Victor Tournicourt 93e à Antalya

Avec une note globale au concours général de 71.133, Giel Vandeberg (Gymflex Malines), 17 ans, a été noté à 11.600 au cheval d'arçons (61e), 12.900 aux anneaux (34e), 12.133 aux barres parallèles (72e), 11.900 à la barre fixe (54e), 12.000 (70e) au sol et 10.600 au saut. Avec un score global de 68.432, Victor Tournicourt (Vaste Vuist Lauwe), 17 ans, a été noté 11.200 (71e) au cheval d'arçons, 11.100 (99e) aux anneaux, 11.533 (99e) aux barres parallèles, 10.300 (109e) à la barre fixe, 11.766 (85e) au sol et 12.533 au saut. Le Colombien Angel Barajas a réalisé le meilleur score avec 81.464 points. Le 24e et dernier qualifié pour la finale du concours général l'Égyptien Mostafa Ahmed a récolté 76.164 points. Jeudi, trois Belges seront engagées chez les juniores dans les qualifications: Chloé Baert (Gym Waasland), Yelena Devreker (Ypres) et Hanne Degryse (Go4Gym). (Belga)