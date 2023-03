Coupe CEV - Roulers remporte la manche aller de la finale 0-3 à Modène

La mission s'annonçait néanmoins compliquée, Modène étant le club le plus titré d'Italie. Pourtant, dans le premier set, c'est Roulers qui dictait le tempo et faisait preuve de sérieux et de justesse, notamment au niveau de l'attaque. Peu de fautes commises et une volonté de bien faire qui permettaient aux Roulariens de prendre le contrôle du match (21-25). La seconde manche, si elle fut plus disputée, était du même acabit: Roulers pouvait compter sur des choix justes au niveau de la distribution de Stijn D'Hulst, et de très belles attaques de Kukartsev et Verhanneman, les deux valeurs sûres de la saison. Suffisant pour permettre à Roulers de l'emporter également (23-25). À 0-2, la salle de Modène était médusée, tout comme les Italiens qui, dans le début de la troisième manche perdait leur sang-froid (3-7), avant de quelque peu resserrer les rangs (10-10, 18-19). Dans le money-time, Roulers gardait la tête froide, à l'inverse d'un Ngapeth pas à son niveau du côté de Modène et s'offrait trois balles de match (21-24). Un ace de Kukartsev plus tard, les Roulariens l'emportaient après une superbe prestation (21-25). Avec cette victoire, Roulers n'a besoin que de prendre deux sets chez lui mercredi prochain pour remporter la Coupe CEV. Si Modène s'impose par 0-3 ou 1-3, un set en or devra départager les deux finalistes. (Belga)