Coupe Davis - L'Espagne et la Serbie placées dans le même groupe à Valence

Le groupe A, réunira le Canada (N.1), tenant du trophée, l'Italie, demi-finaliste 2022, la Suède et le Chili à Bologne. Manchester accueillera le groupe B qui est composé de l'Australie (N.2), finaliste l'an dernier, la Grande-Bretagne, la France et la Suisse. La Croatie (N.4), demi-finaliste l'an dernier, organisera les rencontres du groupe D dans une ville encore à désigner. Les Pays-Bas, les États-Unis et la Finlande seront les autres équipes de ce groupe. Le Canada et l'Australie, finalistes de la précédente édition, l'Italie et l'Espagne, qui ont bénéficié d'une invitation, étaient automatiquement qualifiés pour cette phase de groupes. Les douze autres équipes sont sorties vainqueur de leur match de phase de qualification. Les deux premières nations de chaque groupe, qui évolueront en salle sur surface dure, seront qualifiées pour le Final 8, à élimination directe, qui se jouera du 21 au 26 novembre à Malaga, en Espagne. (Belga)