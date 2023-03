Crise des opioïdes: les USA autorisent la vente sans ordonnance de l'antidote Narcan

Cette décision était très attendue pour faire face à la crise des opioïdes qui ravage les Etats-Unis, car elle permettra d'élargir l'accès à ce spray nasal, autorisé depuis 2015. Elle permettra notamment de l'acheter librement "dans les pharmacies, les supermarchés, les stations-service ou sur internet", précise la FDA dans un communiqué. Le Narcan utilise une molécule appelée naloxone, qui agit en se substituant aux opioïdes sur les récepteurs du cerveau jusque-là activés par ces opiacés de synthèse, et notamment le puissant fentanyl. "Il vous fait revenir d'entre les morts", expliquait en début de mois à l'AFP Johnny Bailey, qui travaille pour une association d'aide aux usagers de drogues à Washington, HIPS. La décision de la FDA porte uniquement sur le spray nasal avec une concentration de 4 milligrammes de naloxone. Pour les autres dosages, il faudra toujours une ordonnance. Il revient désormais au fabricant du Narcan, Emergent BioSolutions, de déterminer le niveau de production et le prix de vente. "Nous encourageons le fabricant à (...) le rendre disponible aussi vite que possible à un prix abordable", a déclaré le patron de la FDA, Robert Califf, cité dans le communiqué. Depuis 2015, des millions de doses de Narcan ont déjà été prescrites ou distribuées directement par les associations, ou même en pharmacie dans les Etats qui l'autorisent. Mais l'aggravation de la crise des opioïdes, qui ont causé 81.000 décès en 2021 en hausse de 17% sur un an, les a rendues encore plus indispensables. Un comité d'experts réunis par la FDA a voté en février pour élargir la distribution du spray nasal, s'accordant sur le caractère extrêmement sûr du médicament, inoffensif même si administré par erreur. (Belga)