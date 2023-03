Diables rouges - Le sélectionneur allemand reconnaît qu'il y a "encore beaucoup de travail"

Il s'agit d'une victoire historique pour les Belges, puisque la dernière victoire belge contre l'Allemagne remonte à 1954. La dernière victoire sur le sol allemand remontait même à 1910. "Nous avons été beaucoup trop passifs et n'avons pas réussi à mettre la pression sur l'adversaire", a dû admettre Hansi Flick, le sélectionneur national allemand, après la rencontre. "Nous avons vu que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous devons être plus actifs sur le terrain. Sur le troisième but, nous avons laissé trop d'espace et nous devons mieux défendre. Kevin De Bruyne, lui, a montré qu'il était un excellent joueur." Lothar Matthäus, ancien international et actuel analyste TV, est beaucoup plus tranchant dans son analyse de la Mannschaft. "Les 30 premières minutes ont été les pires que j'ai vues au cours de ma longue carrière", a déclaré Matthäus. "Nos joueurs ont perdu tous les duels. Ils ont donc été rapidement menés 0-2 et ce déficit aurait pu être plus important. Ce n'est qu'après qu'ils se sont réveillés." (Belga)