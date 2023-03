FWB: les organisations de défense des droits des femmes auront un financement structurel

Le texte vise améliorer et pérenniser le dispositif Alter Égales et à l'articuler avec le plan Droits des femmes de la FWB. Il prévoit à cet effet la création dès 2024 un conseil consultatif des droits des femmes qui sera notamment chargé de l'évaluation des politiques publiques en la matière en Communauté française. Le décret garantit également un financement structurel à une série d'organisations de défense de droits des femmes. Une trentaine d'entre elles devraient ainsi bénéficier d'un budget global d'un million d'euros par an, en progrès de 60% depuis 2019, a souligné mercredi lors du débat en plénière la ministre Bénédicte Linard (Ecolo) à l'origine du texte. (Belga)