Gaz: Bénéfice annuel en hausse pour Fluxys

"L'augmentation du bénéfice net est conforme à la proposition tarifaire et à la méthodologie tarifaire 2020-2023, et ne résulte donc pas de l'augmentation de la capacité vendue ou des prix de l'énergie", souligne Fluxys dans un communiqué. "Tout au long de l'année, l'infrastructure de Fluxys Belgium a été utilisée de manière particulièrement intensive par nos clients pour soutenir la sécurité d'approvisionnement en Allemagne et aux Pays-Bas. Les revenus supplémentaires issus de ces ventes de capacités additionnelles ne profitent pas aux actionnaires de l'entreprise. Comme le prévoit la réglementation, ces revenus supplémentaires sont placés sur un compte prévu à cet effet, ledit compte de régularisation. La réaffectation des montants du compte de régularisation se fait sous le contrôle du régulateur, la Creg", explique encore l'entreprise. En octobre dernier, le gouvernement fédéral a décidé de percevoir une contribution de solidarité exceptionnelle de 300 millions d'euros de la part de Fluxys Belgium. Cette contribution représente "un soutien supplémentaire à la population belge dans le cadre de la crise énergétique." Fluxys proposera par ailleurs une légère augmentation de son dividende, à 1,40 euro par action, contre 1,38 euro par action l'année précédente. L'entreprise a également consenti l'an dernier pour 105,5 millions d'euros d'investissements, soit plus du double des 50,6 millions d'euros investis en 2021. De ce montant, 67,7 millions d'euros ont été consacrés à des projets d'infrastructure GNL (gaz naturel liquéfié) et 36,8 millions d'euros à des projets liés à l'activité de transport. (Belga)