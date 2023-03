Grand Chelem de judo - Matthias Casse à Antalya pour préparer les Mondiaux: "Récupérer mon titre mondial"

"Je veux surtout utiliser ce Grand Chelem d'Antalya comme une bonne préparation pour les Championnats du monde", a-t-il confié avant son départ via son manager, Robin Jacobs. "Les dernières semaines ont été assez éprouvantes, avec notamment le stage au Brésil, ce qui fait que je pourrais être encore un peu fatigué, mais j'ai vraiment envie de disputer une compétition qui me procure un bon sentiment. Tout est placé sous le signe des championnats du monde, mais après la déception du Grand Chelem de Paris, je serai extra motivé pour figurer au moins sur le podium à Antalya." Matthias Casse avait effectivement quitté frustré les tatamis de l'Accor Arena de Paris-Bercy, début février, après s'être incliné dès le troisième tour. Le médaillé de bronze des Jeux Olympiques à Tokyo s'était fait surprendre par le Portugais Joao Fernando (IJF 55), encaissant un Ippon après 2:01 de combat. "Ce Grand Chelem à Paris a été une bonne leçon", a-t-il poursuivi. "Après avoir toujours atteint les blocs finaux dans les compétitions ces derniers temps, cela m'a fait bizarre d'être éliminé si rapidement. Cette défaite a aiguisé ma concentration et m'a fait réaliser que je ne peux sous-estimer personne dans ma catégorie. Mon objectif est très clair: je veux récupérer mon titre mondial. Ce ne sera pas une sinécure, mais je vais tout mettre en œuvre pour arriver à Doha dans la meilleure forme possible." (Belga)