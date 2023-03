Invasion de l'Ukraine - Accueil d'une vingtaine de réfugiés ukrainiens à Mouscron

Par la voix de sa bourgmestre, Brigitte Aubert, la Ville de Mouscron a confirmé l'arrivée et l'accueil vendredi d'une vingtaine de ressortissants ukrainiens. Cet accompagnement des réfugiés ukrainiens, en hébergement conventionné, est organisé par les "Pouvoirs locaux", sous la tutelle de la Province de Hainaut et de la Région Wallonne. En 2022, les villes et communes ainsi que les propriétaires privés ont été sollicités en vue d'héberger collectivement les ressortissants ukrainiens fuyant le conflit. Dans ce contexte, un lieu d'hébergement temporaire conventionné ouvrira ses portes à Mouscron ce vendredi 31 mars, en collaboration avec un partenaire privé. Ce site accueillera une vingtaine d'Ukrainiens et Ukrainiennes, à la rue du Luxembourg, dans un bâtiment libéré il y a plusieurs mois par l'ASBL "Corail". Vendredi, la bourgmestre de Mouscron, Brigitte Aubert, sera sur place pour accueillir les premiers résidents hébergés. On a également appris que la proche commune de Pecq, entre Mouscron et Tournai, a répondu à cette demande des "Pouvoirs locaux" et accueille depuis peu une quinzaine de réfugiés dans les locaux de sa Résidence-Services. (Belga)