Invasion de l'Ukraine - Zaporijjia: Le chef de l'AIEA "essaye" d'élaborer un compromis entre Kiev et Moscou

"J'essaie de préparer et de proposer des mesures réalistes qui seront approuvées par toutes les parties", a déclaré M. Grossi depuis le site de la centrale, cité par les agences de presse russes. Selon lui, ce compromis concernerait la centrale en elle-même et non plus seulement une zone de sécurité autour de celle-ci, sur laquelle portaient jusque-là les négociations, infructueuses. (Belga)