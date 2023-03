Invasion de l'Ukraine - Zelensky prêt à recevoir Xi Jinping en Ukraine

"Je veux parler avec lui (...) mais depuis plus d'un an, je n'ai pas eu de contact avec lui", a-t-il ajouté. Le ministère chinois des Affaires étrangères a, au cours d'une conférence de presse, indiqué n'avoir aucune information quant à ces déclarations: "Quant au sujet ukrainien, la Chine reste en communication avec toutes les parties engagées, dont l'Ukraine. Je ne dispose d'aucune information à fournir quant à cette question", a indiqué son porte-parole, Mao Ning, à un journaliste qui l'interrogeait sur cette invitation. Plus tôt, le conseiller au bureau du président ukrainien Mykhaïlo Podoliak avait indiqué qu'une entrevue entre les deux chefs d'Etat était prévue, mais son organisation fait face à des difficultés en raison de la position de la Chine. (Belga)