Le chef d'état-major américain alerte sur la consommation de munitions en cas de guerre

L'Ukraine et la Russie ont utilisé un très grand nombre de munitions d'artillerie depuis que Moscou a envahi son voisin en février 2022, ce qui provoque des inquiétudes sur le stock que possèdent les États-Unis, eux-mêmes ayant fourni beaucoup de munitions à Kiev. "L'incroyable niveau de consommation de munitions" est une "grande leçon" du conflit en Ukraine, qui reste une "guerre régionale limitée", a déclaré le général Mark Milley. "S'il y avait une guerre dans la péninsule coréenne, ou une guerre de puissances entre les États-Unis et la Russie, cette consommation serait extraordinaire", a-t-il ajouté. "Nous avons encore du travail pour s'assurer que nos (...) stocks sont prêts" afin de faire face à toutes les situations, a affirmé Mark Milley. Un haut responsable du Pentagone, Gabe Camarillo, avait affirmé la veille que les États-Unis investissaient pour produire davantage de munitions d'artillerie. M. Camarillo a précisé que le pays cherchait à produire plus de munitions de calibre 155 mm, de lanceurs et missiles Javelin ainsi que de munitions pour les systèmes de lance-roquettes de précision Himars. (Belga)