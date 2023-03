Ligue 1 - Poursuivi pour agressions sexuelles, Saïd Chabane, le président d'Angers démissionne

Empêtré dans une succession d'affaires et une situation sportive catastrophique, le dirigeant qui avait racheté le SCO Angers en 2011 a cédé sa place à son fils Romain, qui sera assisté d'un président délégué, Teddy Kefalas, selon un communiqué du club. Saïd Chabane, 58 ans, entrepreneur local à la tête notamment d'une entreprise de charcuterie, est accusé d'agression sexuelles aggravées depuis 2020 par six jeunes femmes qui étaient ses salariées, dont quatre au club. Son procès doit s'ouvrir bientôt. Dans le football, il vit une saison noire après avoir été l'artisan de la réussite spectaculaire d'Angers, pensionnaire de l'élite depuis 2015 et finaliste de la Coupe de France en 2017. Mais depuis 2020, il a limogé de nombreux cadres et l'entraîneur emblématique Stéphane Moulin a quitté le club en 2021, entraînant une cascade de mauvais résultats sportifs et financiers. Cette saison s'est avérée absolument catastrophique. L'équipe n'a plus gagné un match depuis septembre et, dernière avec seulement 10 points, elle est quasiment condamnée à la relégation. Début mars, l'entraîneur Abdel Bouhazama a démissionné après avoir tenu des propos sexistes en soutien à un joueur poursuivi pour agression sexuelle. Cet hiver, Angers a laissé filer deux des héros du Maroc au Mondial 2022, Sofiane Boufal, à Al-Rayyan au Qatar, et Azzedine Ounahi, à Marseille, pour engranger des liquidités. (Belga)