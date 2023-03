L'ONU enlève Ian et Fiona de sa liste de noms d'ouragans

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a indiqué que "Farrah" allait remplacer "Fiona", tandis qu'"Idris" prendra la place de "Ian", après une réunion de météorologues au Costa Rica où ceux-ci ont estimé que la réutilisation de ces noms à l'avenir pourrait provoquer la colère. Fiona était un ouragan vaste et puissant de catégorie 4 dans l'Atlantique, qui a frappé les Antilles, Porto Rico et la République dominicaine, avant de s'abattre mi-septembre l'année dernière sur le Canada, une fois devenu un puissant cyclone post-tropical. Il s'agit de l'événement météorologique extrême le plus coûteux jamais enregistré sur la côte atlantique du Canada. Au total, il a fait 29 morts et plus de trois milliards de dollars de dégâts dans le pays et dans les Caraïbes. Ian était arrivé quelques jours après seulement, frappant Cuba puis les Etats-Unis en tant qu'ouragan de catégorie 4, un des plus puissants à jamais toucher ce dernier pays. Il a fait plus de 150 morts aux Etats-Unis, quasiment tous en Floride (sud-est), où il avait touché terre le 28 septembre 2022. Ian, qui a fait plus de 112 milliards de dollars de dégâts, est l'ouragan le plus coûteux de l'histoire de la Floride et le troisième de celle des Etats-Unis. Il a rasé des quartiers entiers et coupé le courant à des millions de personnes. Des inondations et des cataractes d'eau ont même submergé des localités à l'intérieur des terres. Durant la saison des ouragans dans l'Atlantique, qui court du 1er juin au 30 novembre, les tempêtes sont nommées pour les rendre plus facilement identifiables dans les messages d'alerte. (Belga)