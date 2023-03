Premier League - La FIFA élargit la suspension de Fabio Paratici, manager de Tottenham, au niveau mondial

Paratici, 50 ans, avait écopé d'une suspension de 24 mois en janvier dernier par la Cour fédérale d'Appel de la fédération italienne de football (FIGC) des suites de l'affaire des plus-values "fictives" de joueurs alors qu'il était directeur sportif de la Juventus. Mercredi, la FIFA a décidé d'étendre la suspension de Paratici au niveau mondial. "La FIFA peut confirmer qu'après une demande de la FIGC, le président de la commission de discipline a décidé d'élargir les sanctions imposées par la FIGC à plusieurs officiels du football au niveau mondial", a précisé l'instance du football mondial dans un communiqué. La Juventus et huit autres clubs (Sampdoria, Empoli, Genoa, Parme, Pise, Pescara, Pro Vercelli et Novare), qui restent eux acquittés, sont accusés d'avoir surévalué les prix de vente de certains joueurs et ainsi enregistré dans leurs comptes des plus-values non justifiées. Le club turinois avait aussi écopé d'une pénalité de 15 points en championnat. (Belga)