Proximus et Google Cloud s'associent pour créer un Cloud souverain belgo-luxembourgeois

Un contrat de cinq ans a été conclu entre Google Cloud et Proximus pour développer cette technologie. L'objectif affiché par les différentes parties est de s'affranchir des acteurs existants en matière de protection du Cloud et de proposer cette innovation aux gouvernements, entreprises réglementées et organisations internationales présentes en Europe. "Le cloud computing est devenu indispensable pour nos clients. Il est toutefois difficile pour eux de s'y retrouver parmi l'ensemble des normes encadrant cette technologie, qui varient bien souvent selon les États", souligne Guillaume Boutin, administrateur délégué de Proximus. "Notre projet sera la première plateforme en Europe à proposer une fonctionnalité de Cloud similaire mais pouvant fonctionner de façon 100% isolée. Les services de cloud souverain supporteront les activités déconnectées par le biais de Google Distributed Cloud Hosted, qui n'a pas besoin d'être connecté au Google Cloud pour la gestion de l'infrastructure." Proximus souligne également que la plateforme est installée et gérée par des entreprises européennes afin de limiter la dépendance technologique et opérationnelle du Cloud. "Il s'agit d'une souveraineté sans aucun compromis, tout en offrant un accès au meilleur du Cloud", insiste l'administrateur délégué de Proximus. Concrètement, une joint-venture (accord de coopération) entre Proximus et LuxConnect - société détenue par l'État luxembourgeois et chargée, notamment, d'exploiter des centres de données - a été conclue. Le Cloud sera hébergé dans un centre de données luxembourgeois et Proximus sera en charge de son entretien. Belges et Luxembourgeois se retrouvaient à Bruxelles à l'occasion d'un sommet visant à mettre en place de nouveaux accords bilatéraux. (Belga)