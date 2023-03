Tirs dans une école primaire à Nashville - Jill Biden attendue à Nashville pour une veillée en mémoire des victimes

"Nos enfants méritent mieux", avait déclaré Jill Biden lundi en apprenant qu'un tireur armé venait d'abattre trois élèves et trois employés dans une école chrétienne de Nashville. Après un déplacement dans l'Ohio, elle se rendra mercredi soir dans la capitale du Tennessee, a déclaré sa porte-parole Vanessa Valdivia sur Twitter. Elle participera à une veillée aux chandelles organisée dans un parc par le maire démocrate de la ville John Cooper. Lundi, Audrey Hale, 28 ans, a forcé l'entrée de la "Covenant School", avec deux fusils d'assaut et un pistolet, semant la mort avant que la police ne l'abatte. Le drame, dont le mobile reste inconnu, a suscité un vif émoi et relancé le débat sur la circulation des armes à feu aux États-Unis, où elles représentent la première cause de mortalité pour les mineurs. Le président Joe Biden a estimé que cette violence "déchirait l'âme" de l'Amérique et renouvelé ses appels à interdire les fusils d'assaut. (Belga)