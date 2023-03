Un nouveau loup repéré au nord d'Anvers

L'asbl Welkom Wolf a reçu cinq signalements d'un loup dans la région entre 11h30 et 12h00 ce mercredi. "Bien qu'aucune image n'ait accompagné les signalements, il a été rapidement clair que cette fois-ci, il ne s'agissait peut-être pas d'un chien-loup en liberté, mais au contraire d'un vrai loup", précise l'asbl. Il s'agit peut-être d'un jeune vagabond ou d'un animal qui vit caché dans la région depuis un certain temps, car en février, un loup est déjà passé par là, dont la trace a été perdue depuis, poursuit l'association. Welkom Wolf demande à chacun de continuer à partager les signalements via: +32(0)495-32 53 30 ou wolven@landschapvzw.be. (Belga)