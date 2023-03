Une extension de 80 mètres pour le musée du Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées

Cette extension porte sur une longueur de 80 mètres et va essentiellement permettre à ces bénévoles passionnés de protéger une partie de leur propre collection, qui se trouvait jusqu'à présent à l'extérieur. "Notre musée, créé en 1994, s'étendait sur 100 mètres de long et sur quatre voies, sans compter la partie atelier dans laquelle on restaure notre matériel. Avec ces 80 mètres supplémentaires, on va pouvoir rentrer les plus belles pièces de notre collection. On va ainsi les préserver des intempéries et des dégradations", explique Guillaume Allard, responsable relations publiques pour l'asbl CFV3V. L'extension va également permettre une visite plus longue du musée. "Jusqu'à présent, nous exposions des machines Diesel, à vapeur et électriques essentiellement belges mais aussi des luxembourgeoises, françaises, allemandes et polonaises. Mais aussi du matériel d'entretien des voies d'époque, des photos, du modélisme, etc. Il fallait compter 1 heure de visite, soit le temps d'arrêt entre deux trains lors d'un voyage. Cette visite sera désormais plus longue", ajoute Guillaume Allard. (Belga)