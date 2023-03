Appel Liège - Condamné pour atteintes à l'intégrité sexuelle sur sa fille

Les faits avaient été révélés à la suite d'une séparation entre le prévenu et la mère de ses enfants. Le prévenu avait menacé de tuer cette dernières en 2019. Ces faits avaient entraîné une perquisition et la découverte d'images pédopornographiques sur un GSM. Les investigations avaient démontré que le prévenu avait commis des faits de voyeurisme en installant un mécanisme espion permettant de prendre des photos dans la salle de bain de l'habitation. La fille du prévenu et une amie avaient été photographiées nues. Les deux filles du prévenu avaient ensuite révélé des faits de viols et d'atteintes à l'intégrité sexuelle. L'une avait dénoncé des faits d'attouchements vers l'âge de 13 ans. La seconde avait même évoqué des scènes de viols alors qu'elle était âgée de sept ans. La cour a acquitté le prévenu au bénéfice du doute pour les faits principaux de viols sur une de ses filles. Il a par contre été condamné pour atteinte à l'intégrité sexuelle sur la seconde. La cour lui a infligé une peine de trois ans de prison avec sursis pour le surplus de la détention préventive. (Belga)