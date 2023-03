Asile et Migration - Migrants morts au Mexique: enquête pour "homicide", huit responsables présumés identifiés

"Aucun des fonctionnaires ni aucun des policiers de sécurité privée n'ont réalisé la moindre action pour ouvrir la porte aux migrants qui se trouvaient à l'intérieur alors qu'il y avait le feu", a déclaré la procureure spécialisée en matière de droits humains Sara Irene Herrerías Guerra lors d'une conférence de presse au lendemain des faits. Une enquête a été ouverte pour "homicide" et "blessures", a-t-elle ajouté, sans écarter d'autres délits. Huit responsables présumés ont été identifiés, a ajouté la ministre de la Sécurité publique Rosa Icela Rodriguez. Il s'agit de trois agents de l'Institut national des migrations (INM) et de cinq membres d'une entreprise de sécurité privée, a-t-elle détaillé. Au moins quatre mandats d'arrêt vont être demandés aux juges dès ce mercredi, a précisé la procureure. La procureure a confirmé l'authenticité d'une vidéo de 32 secondes diffusée par plusieurs médias dont l'AFP. "Cette vidéo fait partie du dossier d'enquête", a-t-elle déclaré. Ces images de vidéosurveillance montrent le début de l'incendie dans la nuit de lundi à mardi. Derrière les barreaux, dans la fumée, un homme donne des coups de pied contre une porte fermée tandis qu'un autre semble déposer un matelas par terre. Au premier plan, de l'autre côté de la cellule, trois agents dont deux en uniforme se retirent en leur tournant le dos, sans leur prêter assistance. Le président mexicain avait assuré mercredi mardi qu'il n'y aurait "pas d'impunité" dans la tragédie. "Nous n'allons rien cacher et il ne va pas y avoir d'impunité", a assuré le président Andrés Manuel Lopez Obrador. (Belga)