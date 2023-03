Avec 10.000 décollages l'an passé, la Belgique enregistre un record de vols en jets privés

Les liaisons les plus populaires s'opèrent entre Bruxelles et Londres (647 vols), suivies par Bruxelles-Paris (545 vols) et Bruxelles-Genève (407 vols). Il y a eu 204 vols intérieurs entre Bruxelles et Anvers, dont les aéroports sont séparés par une quarantaine de kilomètres. Mais les sauts de puces les plus courts depuis la Belgique concernent les liaisons Courtrai-Lille, pour un vol de 27,8 km (239 vols) et Liège-Maastricht pour un vol de 37 km (62 vols). "Ces vols ont généré 41.000 tonnes d'émissions de CO2, soit autant que les émissions annuelles moyennes de 278.310 voitures", communique jeudi Greenpeace Belgique, qui cite des données extraites d'une étude commandée à la société néerlandaise de conseil en environnement CE Delft. "Seule une minorité d'ultra-riches" bénéficie de ce type de vols, pointe Carine Thibaut, porte-parole de Greenpeace Belgique. "Le reste de la population, son immense majorité, ne mettra jamais un pied dans un jet privé. Mais souffre néanmoins de leurs émissions de gaz à effet de serre, de leurs poussières ultra-fines toxiques, de leurs nuisances sonores?". Elle conclut que "l'interdiction des jets privés ultra-polluants et énergivores est une évidence". Carine Thibaut milite pour que la Belgique plaide en faveur d'une interdiction des jets privés en Europe et mette en place une politique nationale dissuasive: "Il est scandaleux que l'UE donne aux ultra-riches un laissez-passer pour continuer à polluer aux dépens de la planète". NOTE POUR LES REDACTIONS, non destinée à être publiée: Pour un graphique interactif, rendez-vous sur https://platform.localfocus.nl/belga/#/details/25c9fef36020e91b13cca130966656c0b2f1cf74d446b6b410694e0480555f8f/ et https://platform.localfocus.nl/belga/#/details/1cd493e274b9dbb665c69c10945e83f74065d9db6326693ab158ad3d3d94590c/ .Les graphiques sont mis en forme en respectant votre charte graphique et dans des formats destinés à être publiés en ligne. Les graphiques sont proposés gratuitement aux clients de Belga media dans une phase test. (Belga)