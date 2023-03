Conflit en Syrie - Deux soldats blessés dans des frappes israéliennes près de Damas

"Vers 01H20, l'ennemi israélien a mené une agression aérienne depuis le plateau du Golan occupé, ciblant plusieurs positions dans les environs de Damas", a indiqué le ministère, sans plus de précisions sur les installations visées. L'attaque a fait deux blessés dans les rangs de l'armée ainsi que des dégâts matériels, a-t-il ajouté. Des explosions ont secoué la capitale syrienne à l'aube, selon un correspondant de l'AFP sur place. Le ministère a affirmé que la défense aérienne syrienne avait intercepté plusieurs missiles. Ces dernières années, Israël a mené des centaines de frappes aériennes en Syrie, contre des positions du régime ainsi que des forces iraniennes et du Hezbollah libanais, alliés de Damas et ennemis jurés d'Israël. Israël commente rarement les frappes au cas par cas, mais dit vouloir empêcher l'Iran de s'implanter à ses portes. Israël a notamment frappé deux fois depuis début mars l'aéroport d'Alep, ville du nord du pays où les groupes relevant de l'Iran et de ses alliés ont une grande influence. Un premier raid avait fait trois morts le 7 mars, et le deuxième avait provoqué des dégâts matériels le 22 mars. (Belga)