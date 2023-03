Décès de l'acteur Johan Leysen à l'âge de 73 ans

M. Leysen avait commencé sa carrière au théâtre, en Belgique et aux Pays-Bas. Il a, par la suite, joué au cinéma et pour le petit écran, apparaissant dans plus de 130 films et programmes de télévision. Il s'est notamment fait connaître avec le rôle du professeur dans la production de Jean-Luc Godard "Je vous salue, Marie" en 1985, mais aussi dans "La Reine Margot" de Patrice Chéreau en 1994 ou encore dans "Le Roi Danse", en incarnant le compositeur Cambert. Sa consécration arrive en 1998, lorsqu'il remporte le Veau d'or du meilleur acteur remis lors du Festival du cinéma néerlandais pour sa prestation de premier plan dans le film "Felice... Felice..." de Peter Delpeut. Plus récemment, il a tenu le rôle de Simon Delbal dans la série belge "Pandore" aux côtés d'Anne Coesens et Yoann Blanc en 2022. (Belga)