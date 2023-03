Des élévateurs à conteneurs fonctionnent pour la première fois à l'hydrogène à Anvers

Les "chariots cavaliers", ou élévateurs de conteneurs, sont très polluants et sont utilisés pour transporter les conteneurs entre le quai et la véhicule qui les transportera ensuite. Ces machines sont normalement alimentées par du diesel. Les nouveaux exemplaires devraient jouer un rôle particulièrement important dans la réduction des gaz à effet de serre dans les très grands terminaux à conteneurs. L'entreprise de technologies propres CMB.TECH appartient à la famille d'armateurs Saverys et est spécialisée dans le développement d'applications maritimes. Elle a mis au point, en collaboration avec Antwerp Terminal Services (une coentreprise entre le suisse MSC et le singapourien PSA, NDLR), le premier porte-conteneurs fonctionnant avec un mélange d'hydrogène et de diesel. Avec leur technologie "H2 dual fuel", l'hydrogène est injecté dans un moteur à combustion diesel. Cela permet de remplacer jusqu'à 70% de la consommation de diesel des élévateurs de conteneurs par de l'hydrogène. L'objectif final est de faire fonctionner les machines entièrement à ce carburant du futur. (Belga)