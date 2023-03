Elon Musk détrône Barack Obama au nombre d'abonnés sur Twitter

Jeudi, l'entrepreneur était suivi par 133,08 millions d'abonnés, contre 133,04 pour l'ex-chef d'État. En un an, depuis l'annonce de son offre de rachat de Twitter, Elon Musk a gagné plus de 50 millions d'abonnés. En février, le site d'information Platformer avait rapporté que le bouillant milliardaire avait poussé les ingénieurs de Twitter à mettre en place des mesures pour favoriser la diffusion de ses messages sur le réseau. Sous la pression de leur patron, ces employés ont modifié des filtres de recommandation et élargi mécaniquement la propagation de ses tweets, toujours selon Platformer. Elon Musk et Barack Obama se situent loin devant les chanteurs Justin Bieber (113 millions d'abonnés), Katy Perry (108) et Rihanna (108), qui complètement le top 5, selon les données du site spécialisé Social Blade. Twitter a annoncé que tous les utilisateurs qui bénéficiaient d'un badge bleu, synonyme de certification, mais n'avaient pas souscrit au nouvel abonnement payant Twitter Blue le perdraient à compter du samedi 1er avril. Dans un message interne aux employés de la société, Elon Musk a indiqué, la semaine dernière, estimer la valeur de Twitter à 20 milliards de dollars, soit moins de la moitié des 44 milliards qu'il a déboursés, en octobre, pour prendre le contrôle du groupe de San Francisco. (Belga)