F1 - GP d'Australie - Les places sur la grille élargies de 20 cm après les polémiques

Le Français et l'Espagnol avaient en effet écopé d'une pénalité de cinq secondes après s'être mal positionnés sur leur place juste avant le départ même s'ils n'avaient pas tiré ensuite profit de ce mauvais positionnement. Lors du Grand Prix d'Arabie saoudite il y a dix jours, Alonso a même été privé temporairement du 100e podium de sa carrière en raison de cette sanction. La FIA avait en effet considéré que la pénalité, pendant laquelle les mécaniciens ne peuvent pas toucher la voiture dans les stands, avait été mal effectuée car le cric de l'un d'entre eux avait touché la monoplace durant ces cinq secondes. Cela avait donc engendré une nouvelle pénalité de dix secondes, qui avait été officialisée après la course. Mais Aston Martin avait fait appel de cette sanction et avait finalement obtenu gain de cause en prouvant que d'autres écuries n'avaient pas été sanctionnées par le passé dans la même situation. Trois heures après la course, Alonso avait donc récupéré sa troisième place à la surprise générale. La FIA a donc fait un pas vers les pilotes en élargissant de 20 centimètres les places sur la grille qui mesurent désormais 2,70 m de large. Par ailleurs, l'instance a ajouté qu'une ligne verticale allait être peinte au milieu de chaque emplacement pour voir si cela aiderait les pilotes à mieux se positionner sur leur place. Si le test s'avère concluant, cette ligne sera maintenue lors des prochaines courses. (Belga)