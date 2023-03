Immobilier: le plus gros promoteur de Chine annonce ses premières pertes depuis 2007

L'immobilier est fragilisé en Chine par le ralentissement économique et par un durcissement réglementaire qui a considérablement réduit l'accès au crédit pour les promoteurs depuis 2020. La mauvaise santé financière du poids lourd du secteur Evergrande, au bord de la faillite, refroidit par ailleurs les acheteurs et contribue à davantage aggraver la crise du secteur. Dans ce contexte, Country Garden a enregistré l'an dernier quelque 6 milliards de yuans (plus de 800 millions d'euros) de pertes, a-t-il indiqué dans un communiqué à la Bourse de Hong Kong où il est coté. C'est la première fois depuis son entrée en Bourse en 2007 que le promoteur enregistre des pertes. En 2021, Country Garden avait encore réalisé un bénéfice de 26,7 milliards de yuans (3,5 milliards d'euros au taux de change actuel). "L'année 2022 n'a pas été une année comme les autres. Le secteur immobilier chinois a connu un environnement sans précédent, que l'on peut qualifier d'hiver rigoureux", a souligné Country Garden. Le groupe est rattrapé ces derniers mois par la crise de l'immobilier en Chine. La Chine a connu un boom de son secteur immobilier depuis la libéralisation du marché fin des années 90, dans un pays où l'acquisition d'un bien est souvent un prérequis au mariage et un investissement. Mais pour réduire l'endettement du secteur, les autorités chinoises ont réduit à partir de 2020 les conditions d'accès au crédit pour les promoteurs. Nombre d'entre eux luttent depuis pour leur survie, tandis que les incertitudes liées au Covid-19 et aux confinements à répétition ont fait chuter la demande en biens immobiliers. (Belga)