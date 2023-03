Intemperies - Le gouvernement prolonge l'aide au relogement post-inondations de juillet 2021

(Belga) Le gouvernement wallon a annoncé jeudi la prolongation jusqu'au 30 juin 2024 de l'aide au relogement octroyée aux communes à la suite des inondations meurtrières de juillet 2021, en expliquant que plus d'un an et demi après la catastrophe des inondations de juillet 2021, les besoins en relogement des personnes sinistrées sont toujours bien prégnants.