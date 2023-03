Juicy, Coely, Peet et huit autres artistes viennent s'ajouter à l'affiche de Couleur Café

Les amateurs de hip-hop pourront également compter sur la présence de l'américain Earl Sweatshirt, alors que London Afrobeat Collective dispensera une touche d'afrobeat et que le Jamaïcain Protoje saupoudrera la scène de son reggae. La musique latine aura également sa part du gâteau avec la venue de Compota de Manana. Le dub ne sera pas en reste puisque les Italiens de Wicked and Bonny et de Dub Engine seront présents aux côtés de Bisou, maître français du genre. Enfin, le phénomène de la house Lander & Adriaan fera remuer les festivaliers à coup de clavier et de batterie. L'événement compte déjà quelques invités prestigieux tels que Roméo Elvis, Tayc, Joey Bada$$ ou encore Thundercat. (Belga)