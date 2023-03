La police fluviale anversoise a opéré 51 interpellations liées à la drogue cette année

La police fluviale, qui souffre d'un manque structurel d'effectif, s'est vu récemment promettre du renfort dans le cadre des moyens supplémentaires dégagés par le fédéral pour lutter contre la criminalité et la violence liées à la drogue. Les 116 membres du personnel actuellement actifs vont recevoir l'appui d'un corps de 86 personnes dédié à la sécurité de l'infrastructure portuaire, d'une vingtaine d'enquêteurs et de 20 personnes supplémentaires qui iront renforcer la cellule en charge du renseignement et de la sécurité maritime. En attendant les effectifs promis, la police fluviale assure mettre tous ses moyens au profit de la lutte contre les trafiquants de drogues. Et cela semble indispensable: le nombre d'individus interceptés sur le site portuaire sans en avoir l'autorisation, avec l'intention supposée d'y poursuivre le trafic de drogues acheminées jusqu'à Anvers, est en augmentation sensible. (Belga)