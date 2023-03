Les Belges à l'étranger - L'absence de Youri Tielemans plus longue que prévue

Le milieu de terrain des Foxes s'est blessé le 25 février dernier face à Arsenal (défaite 0-1) et a dû être remplacé après 28 minutes. Il n'a plus joué depuis. Il a dû renoncer aux premières rencontres de la Belgique sous la direction de Domenico Tedesco le 24 mars (0-3) en Suède en qualifications pour l'Euro 2024 et le 28 mars en Allemagne (2-3) en amical. Selon Brendan Rodgers, Tielemans a connu une rechute dans sa revalidation. "Jusqu'à vendredi dernier, il s'est très bien entraîné", a-t-il expliqué. "Il a eu une légère rechute, il a donc besoin de repos maintenant. C'est décevant pour nous, mais nous devons laisser la cheville se rétablir à nouveau et évaluer ensuite où nous en sommes." Dennis Praet est lui aussi en proie à des problèmes physiques. Selon Rodgers, le Diable Rouge est revenu de la trêve internationale avec une légère douleur à la cuisse mais devrait normalement pouvoir reprendre l'entraînement vendredi. Après 27 journées, Leicester est 17e au classement de la Premier League avec 25 points, un de plus que West Ham et Bournemouth et deux de plus que Southampton, les trois occupants des sièges relégables. (Belga)