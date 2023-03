Les téléphones ou ordinateurs portables ne pourront plus être saisis

(Belga) Les huissiers de justice ne pourront plus saisir les ordinateurs portables et les téléphones mobiles, à concurrence d'une certaine valeur, respectivement 2.500 et 500 euros. La Chambre a adopté jeudi en séance plénière une proposition de loi de Vooruit qui ajoute ces objets à la liste des biens insaisissables.