Les Wallons champions de Belgique des excès de vitesse en agglomération

Fin 2021, Vias a mesuré la vitesse de 3,8 millions de voitures dans 215 endroits de Belgique, "dans des conditions de vitesse libre", soit avec le moins de facteurs externes pouvant influencer la célérité (ralentisseurs, radars, embouteillages, etc.). Il en ressort que 84% des conducteurs en Wallonie étaient en excès de vitesse sur les routes limitées à 30 km/h, 68% sur celles limitée à 50 km/h. En 2015, quatre conducteurs sur 10 seulement roulaient trop vite sur les routes wallonnes limitées à 50 km/h. En Flandre, 42% seulement des automobilistes dépassaient la limitation de 50 km/h et 29% à Bruxelles. Au niveau national, 51% des conducteurs roulaient trop vite sur les routes limitées à 50 km/h, ce qui est bien plus qu'en 2015 (36%). L'institut pointe qu'une partie des routes autrefois limitées à 50 km/h sont depuis devenues des zones 30. "Du fait de leur conception, les routes encore limitées à 50 km/h se prêtent relativement mieux à une conduite plus rapide qu'en 2015." La Wallonie affiche les vitesses moyennes les plus élevées du pays en agglomération, avec 42 km/h en moyenne dans les zones 30, 56 km/h sur les routes limitées à 50 km/h. En Flandre, les conducteurs roulaient à 38 km/h en moyenne en zone 30 - donc également en excès - et à 49 km/h sur les routes limitées à 50 km/h. À Bruxelles, la vitesse moyenne était de 33 km/h en zone 30 et de 44 km/h en zone 50 km/h. (Belga)