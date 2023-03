L'État belge souhaite acheter un milliard d'euros de bureaux à la Commission

La Commission européenne veut céder la plupart des bâtiments en sa possession (à l'exception du bâtiment Berlaymont, qui abrite son siège principal) représentant au total une superficie de 350.000 m² de bureaux situés dans le quartier Léopold. Le plus grand bâtiment du portefeuille est le gigantesque complexe de bureaux situé rue de la Loi, 130. Vu qu'il s'agit d'un accord entre une institution européenne et son pays d'accueil, la Belgique, la Commission européenne n'est pas tenue d'organiser un appel au marché. Le secteur privé devrait cependant jouer un rôle dans le projet. Dans un premier temps, la SFPI rachètera elle-même les bâtiments de la Commission. Ensuite, elle compte attribuer par tranches le portefeuille pour le rénover et le redéployer en collaboration avec des promoteurs immobiliers. Cela lui permettrait de récupérer une partie du prix d'achat. (Belga)