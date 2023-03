Ligue des Champions féminine - Wolfsburg élimine le PSG et entre dans le dernier carré

Alexandra Popp avait rassuré son équipe dès la 2àe minute (1-0). Dix minutes plus tard Kadidiatou Diani a remis les deux équipes à égalité (1-1). Plus rien n'a été marqué. Le PSG avait atteint les demi-finales les trois précédentes saisons. En demi-finales (aller 22 avril, retour 29 avril), Wolfsburg sera opposé à Arsenal, qualifié la veille aux dépens du Bayern Munich. Sa victoire 2-0 a permis de compenser la défaite 1-0 concédée en Bavière. L'autre demi-finale mettra aux prises le FC Barcelone, qui s'est facilement débarrassé de l'AS Rome mercredi (5-1, après avoir gagné l'aller 0-1), au vainqueur du duel entre Chelsea, vainqueur 0-1 à l'aller, et Lyon, tenant du trophée, qui se joue à partir de 21h00 à Londres. (Belga)