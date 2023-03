L'imprimerie de Waimes, véritable fleuron local, fête ses 100 ans d'existence

L'entreprise, qui se targue d'avoir un savoir-faire issu de trois générations d'imprimeurs, a investi massivement, plus de 400.000 euros, dans l'acquisition de nouvelles machines de production sur les quatre dernières années afin de renforcer ses services et fait face à des défis d'importance: "L'explosion du prix du papier sur les marchés internationaux, la délocalisation massive de la production ou encore l'amplification de la digitalisation", énumèrent les imprimeurs. "Nous possédons tous les outils nécessaires pour réaliser l'intégralité de notre production dans nos ateliers à Waimes, il y a une certaine volonté des sociétés de la région de travailler avec nous, car nous sommes une entreprise locale", explique Olivier Maréchal, administrateur. "Mais en 10 ans, la concurrence a complètement changé. Hier, nous nous battions entre nous avec les mêmes armes. Aujourd'hui, nous faisons face à une concurrence mondiale", regrette-t-il encore. Dans la région, à Stavelot, Bullange ou Verviers, par exemple, de nombreuses imprimeries ont fait faillite ou ont délocalisé entièrement leur production sur Internet. La clientèle de cette société familiale est composée de 40% d'agences de communication, de 5% de clients privés et de 55% d'entreprises de proximité. (Belga)