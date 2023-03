Nations Cup Youth Series - Les Belgian Young Riders entament la défense de leur titre avec brio

Housen a effectué ses deux tours sans faute, Van Hoydonck a seulement fait tomber une barre sur le dernier obstacle du deuxième tour. Bourdeaud'Hui a reçu quatre points de pénalité dans le premier tour, mais s'est rattrapé avec sans-faute dans le deuxième. Après un si bon début, le champion de Belgique Guisson, sans faute dans le premier tour, a pu se passer d'effectuer le dernier tour, la victoire étant assurée. Avec deux victoires en 2021 et 2022, la relève semble assurée pour les cavaliers belges. L'année dernière, en plus de l'or par équipes, Thibeau Spits a décroché l'or individuel et Thibault Philippaerts, l'argent individuel. En juin 2022, Van Hoydonck, Bourdeaud'Hui, Sacha Beghuin et Rou Van Beek ont également remporté la finale de la Coupe des Nations pour la Belgique dans le Limbourg. Cette année, elle aura lieu à Opglabbeek en septembre. Dans la Coupe des Nations enfants (12-14 ans), Lux Clémentine (Cash), Ella Bomeré (Primavera), Chloé Hoste (Valeriane) et Estelle Van Tricht (Don't Touch) ont terminé jeudi à la troisième place avec huit points de pénalité, derrière la France et les Pays-Bas (quatre point chacun). Vendredi, ce sera au tour des juniors (14-18 ans) et des poneys (12-16 ans). (Belga)