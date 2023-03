Nouveau conseil d'entreprise chez TotalEnergies vendredi

Il y a deux semaines, l'entreprise a annoncé que l'exploitation de ses 619 stations-service en Belgique et au Luxembourg se ferait dorénavant via une coentreprise avec le groupe canadien de distribution d'alimentation et de carburants Couche-Tard. Les stations-service continueront toutefois à opérer sous le nom de TotalEnergies pendant au moins cinq ans. Depuis lors, et malgré la tenue d'un précédent conseil d'entreprise extraordinaire la semaine dernière, le personnel a toujours de nombreuses interrogations, notamment quant au fait que Couche-Tard ne veut lui donner des garanties que pour un an. Le groupe canadien "semble avoir pour habitude de délocaliser ses services à la clientèle dans des pays à bas salaire? au terme d'un an d'activité. La crainte qu'il s'agisse d'une stratégie de dumping social est donc grande", s'inquiètent les syndicats. Une réunion en assemblée générale du personnel du siège social de TotalEnergies Belgium a eu lieu mercredi, et là non plus, le personnel ne s'est pas montré convaincu par le discours de la compagnie pétrolière française et de son partenaire canadien, constatent jeudi le Setca, la CNE Industrie et la CSC bâtiment-industrie & énergie. Les stations-service et les magasins associés emploient quelque 900 personnes en Belgique, auxquelles s'ajoutent 130 personnes dans les services auxiliaires. (Belga)