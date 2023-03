Philippines: un ferry en feu fait au moins dix morts

En tout, 195 passagers et 35 membres d'équipage ont été secourus depuis le MV Lady Mary Joy 3, qui a pris feu le long de l'île Baluk-Baluk, à 885 km au sud de la capitale Manille, mercredi vers 23h00, selon l'agence régionale de gestion des catastrophes. "La plupart des passagers étaient endormis quand le feu s'est déclaré", a commenté le commandant des gardes-côtes Rejard Marpe. Les causes de l'incendie sont encore floues, mais les survivants avancent qu'il s'est déclaré dans les cabines avec air conditionné du navire, selon ce dernier. Nixon Alonzo, chef de l'agence de gestion des catastrophes, a affirmé que certains passagers se sont jetés à l'eau quand le ferry s'est embrasé. "Certaines victimes ont été récupérées et d'autres se sont noyées, certaines présentaient des marques de brûlures", a-t-il ajouté. Le transport maritime est le mode de déplacement principal aux Philippines, archipel constitué de plus de 7.000 îles. (Belga)