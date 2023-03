Plein Publiek accueille une exposition sur les bienfaits de l'art sur la santé mentale

L'exposition, pensée par l'artiste néerlandaise Irma De Vries, se focalise sur la relation entre l'art et la santé mentale. À travers diverses salles immersives où sont projetés des couleurs, des nuages ou encore des représentations de forêts et d'animaux très colorées, les spectateurs sont plongés dans un univers censé attendrir et calmer. Accompagnées par une musique ambiante composée par Daniel Testas, les couleurs vives sont omniprésentes dans les cinq zones, aménagées en "infinity rooms". Tout au long du parcours, des panneaux explicatifs de psychiatres et psychothérapeutes belges sont accrochés aux murs pour détailler les bienfaits de l'art sur la santé mentale ou le cerveau, à plus large échelle. Le professeur et psychiatre Dirk De Wachter de l'université KU Leuven, le professeur, spécialiste du bonheur, Lieven Annemans de l'université de Gand et le docteur Vincent Lustygier, psychiatre au CHU Bruxelles-Brugmann ont chacun contribué à l'exposition en expliquant les effets positifs que l'art peut avoir sur le cerveau. Les universitaires ont insisté sur l'importance de l'art, notamment dans le domaine psychiatrique. Vincent Lustygier a même expliqué que le CHU a remplacé un poste d'ergothérapeute par un artiste. L'exposition s'inscrit dans le projet du secrétaire d'État fédéral chargé de la politique scientifique, Thomas Dermine (PS), qui vise une collaboration entre les principaux musées scientifiques belges (réunis au sein de Belspo). Le socialiste veut que le Plein Publiek devienne un lieu emblématique pour la science et l'art. "Cette exposition préfigure parfaitement ce que nous voulons pour ce bâtiment, à cheval entre la science et la culture", s'est-il exprimé par message vidéo à l'occasion de l'inauguration. (Belga)