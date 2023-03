Près de cinq millions de subsides pour la rénovation de sept bâtiments provinciaux

Six maisons du mieux-être et un service de santé mentale bénéficieront d'une rénovation énergétique, ont annoncé jeudi matin le député provincial de la Transition écologique, Amaury Alexandre, et la députée provinciale de la Santé, de l'Action sociale et de la Culture, Geneviève Lazaron. "En décembre 2022, la Wallonie donnait une réponse favorable à sept dossiers dans le cadre d'un appel à projets", a rappelé Amaury Alexandre. "Cela nous a permis d'obtenir 4.695.000 euros de subsides européens. Dans le cadre du plan Air Climat Energie, l'objectif est la neutralité carbone à l'horizon 2030", a-t-il ajouté Sont concernés les maisons du mieux-être de Dinant, Beauraing, Andenne, Florennes, Ciney et Auvelais, ainsi que le service de santé mentale de Dinant. Les murs, les plafonds et les toitures seront isolés. Les chaudières seront remplacées, des systèmes de ventilation seront mis en place et des panneaux photovoltaïques installés. "Sur nos onze maisons du mieux-être, sept sont concernées", se réjouit Geneviève Lazaron. "Nous comptabilisons 71.000 consultations par an dans notre Province. Des travaux d'insonorisation permettront aussi d'améliorer les échanges entre le professionnel et son patient". Renowatt, la centrale d'achat public financée par la Région wallonne, accompagnera la Province dans cette transition énergétique, de la signature de la convention à la conclusion du contrat. Le guide de sélection vient d'être publié. Le marché public sera attribué en décembre 2023 et la réception provisoire des travaux est fixée au 31 mars 2026. (Belga)