Saisie record de 800 kilogrammes de cocaïne à Oslo

"À ce stade, cela semble être la plus grosse saisie jamais faite en Norvège et sa valeur à cette heure-ci est estimée à plusieurs centaines de millions de couronnes (plusieurs dizaines de millions d'euros, ndlr)", a déclaré une responsable de la police d'Oslo, Grete Lien Metlid, lors d'une conférence de presse. La prise a eu lieu cette semaine dans le centre de la capitale norvégienne, dans un endroit qui n'a pas été précisé. "Aucune arrestation n'a eu lieu dans cette affaire", a précisé Mme Lien Metlid. "Une des théories est que cela n'était pas destiné à la Norvège ni au marché norvégien", a-t-elle ajouté, évoquant la taille inhabituelle de la saisie pour un pays de 5,4 millions d'habitants. Elle fait suite, selon les autorités norvégiennes, à une prise similaire dans l'État du Brandebourg en Allemagne. Des douaniers et policiers allemands ont trouvé plus tôt cette semaine de grosses quantités de cocaïne dans une cargaison de fruits et ont averti leurs homologues norvégiens lorsque leur enquête a montré qu'une cargaison similaire avait été expédiée en Norvège, a indiqué Tim Gurrik, un responsable des douanes norvégiennes. La prise, dont le volume exact dépend encore d'analyses, représente plus de deux fois le total des saisies réalisées par les douanes norvégiennes ces cinq dernières années, a-t-il souligné. (Belga)