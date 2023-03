Un homme retrouvé mort dans une voiture à Woluwe-Saint-Pierre

"La police a été appelée à intervenir, mercredi soir vers 21h00, au carrefour de l'avenue de Tervueren et du boulevard de la Woluwe, pour une personne inanimée dans son véhicule. Plusieurs témoins ont indiqué aux policiers sur place qu'un deuxième véhicule serait impliqué et que des coups de feu auraient été tirés", a déclaré le parquet. "Les secours ont immédiatement été appelés. Après avoir tenté de réanimer le conducteur, ceux-ci n'ont pu que constater son décès. Un périmètre d'exclusion judiciaire a alors été mis en place afin de préserver les traces utiles à l'enquête. Avisé des faits, le substitut du procureur du Roi a ordonné les premiers devoirs d'enquête, à savoir l'audition des témoins, le visionnage des images de caméras de vidéo-surveillance et l'intervention du laboratoire de la police judiciaire fédérale", a poursuivi le parquet. Une juge d'instruction a été requise pour enquêter du chef d'assassinat. Elle est descendue sur les lieux en présence du parquet, du médecin légiste et de l'expert balistique. (Belga)