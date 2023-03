Un Polonais vivait avec le corps momifié de sa mère depuis 13 ans

L'homme vivait dans une partie de la maison unifamiliale qu'il partageait avec sa sœur et son beau-frère à Radlin, dans le sud de la Pologne, selon les informations des médias polonais. L'autopsie du corps retrouvé dans la maison a révélé que la femme était décédée depuis 2010 et le parquet a alors ordonné l'ouverture de la tombe de la mère. "Il n'y avait pas de corps à l'intérieur du cercueil", a expliqué un porte-parole du parquet. Une analyse ADN a démontré que la personne momifiée était bien la mère de l'homme de 76 ans. Celui-ci était considéré comme une personne étrange et ses proches lui rendaient rarement visite, expliquent les médias polonais. D'après leurs informations, l'homme a mal vécu la mort de sa mère, a déterré son corps et l'a embaumé avec des substances chimiques. (Belga)